Reprodução/ Record TV Suzane Von Richtofen e Sandrão em entrevista a Gugu Liberato

Após o sucesso do seriado "Tremembé", a ex-presidiária Sandra Regina Ruiz Gomes, popularmente conhecida como Sandrão, detalha a antiga relação que teve com Suzane von Richthofen no período em que ambas estavam detidas no "presídio dos famosos".

Em entrevista ao "Domingo Espetacular" deste fim de semana (16), Roberto Cabrini questiona a ex-detenta sobre o vínculo dela com a mulher condenada por participar do assassinato dos pais, Marísia e Manfred.





“Eu fui apaixonado sete anos por Suzane. Foi um relacionamento intenso que começou em 2009. Eu acho que uma máscara não dura 24 horas por dia. Então, eu acredito que em algum momento Suzane também deve ter se apaixonado por mim”, diz.

Sandrão, que está em liberdade condicional há dez anos, também comentou sobre a participação no sequestro de um vizinho, Talisson Vinicius da Silva Castro, de 14 anos, pelo qual foi condenada. “Falam que eu atirei no garoto, que eu mandei matar, que eu dei a arma na mão do menor. É mentira”, acrescenta.

A série

"Tremembé" conta com cinco episódios e chegou ao catálogo do Prime Video no dia 31 de outubro. A vida de presidiários que chocaram o país com seus crimes, no presídio que dá nome à produção nacional, é narrada na obra.

O roteiro teve como base o livro "Tremembé: O presídio dos famosos", do escritor e jornalista Ullisses Campbell. Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Bianca Comparato e Letícia Rodrigues são alguns dos intérpretes que compõem o elenco.

Famosos que estão em Tremembé

O jogador de futebol Robinho, condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro, assim como o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 pacientes da clínica de fertilização na qual atuava, são alguns dos famosos que estão lá.