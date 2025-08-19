Reprodução X, antigo Twitter - @mariruybarbosa Marina Ruy Barbosa em "Tremembé"

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, surpreendeu o público ao surgir caracterizada como Suzane Von Richthofen. A artista interpretará a mulher em "Tremembé", série nacional do Prime Video.



Assista:

Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois. Esse e outros crimes que pararam o Brasil se encontram em Tremembé. Soon @PrimeVideo / em breve @PrimeVideoBR pic.twitter.com/tCS8eUkWju— Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) August 18, 2025





O primeiro teaser da obra, que abordará, de forma ficcional, os acontecimentos em um dos presídios mais famosos do Brasil, foi liberado pela plataforma de streaming na última segunda-feira (18).





No vídeo, a ex-ruiva encena um monólogo. Antes de Marina Ruy Barbosa, Suzane Von Richthofen chegou a ser interpretada por Carla Diaz na trilogia: "A Menina que Matou os Pais", "O Menino que Matou Meus Pais" e "A Menina Que Matou os Pais - A Confissão".

Este é o primeiro trabalho de Marina fora da Globo. As expectativas dos fãs da atriz eram altas, principalmente pela mudança no perfil das personagens que ela costuma defender em obras audiovisuais, como novelas, filmes e séries.

Na web, os espectadores reagiram. "Tem tudo para ser o melhor papel da carreira dela", opinou um. "Eu ainda prefiro a Carla Diaz", discordou outro. "Eu arrepiei. Não vejo a hora de maratonar essa série", comentou ainda uma terceira internauta.

Novo projeto

Marina Ruy Barbosa está longe das novelas desde 2023, quando interpretou a vilã cômica Preciosa Montebello, de "Fuzuê". Agora, ela tem se dedicado a trabalhos mais curtos, como série e filme.

Depois de "Tremembé", ela aparecerá em "Antártida". O longa-metragem será disponibilizado no Globoplay e começou a ser gravada na segunda-feira (18). A trama será ambientada no continente caracterizado pelas temperaturas baixas, porém será gravada toda em estúdio, no Brasil.