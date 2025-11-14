Instagram Thais Carla celebra momento no tobogã após perder 75 kg

Thais Carla publicou nesta sexta-feira (14) um vídeo em que aparece emocionada ao descer um tobogã no Beach Park, em viagem realizada após perder 75 kg desde a cirurgia de redução de estômago feita em abril.

Thais Carla publicou nesta sexta-feira (14) um vídeo em que aparece emocionada ao descer um tobogã no Beach Park, em viagem realizada após perder 75 kg desde a cirurgia de redução de estômago feita em abril. pic.twitter.com/AW7Koi53AO — iG (@iG) November 14, 2025

No post publicado no Instagram, Thais escreveu: "Não dá pra descrever a emoção. Consegui descer em um tobogã!". O público reagiu com elogios e mensagens que celebraram a alegria da influenciadora. “E bom ver você aproveitando a vida!”, comentou uma fã. Outra afirmou: “Está podendo viver coisas novas. E bem muita coisas boas ainda”.

O momento ocorreu dias depois de Thais relatar um mal-estar durante um almoço. A influenciadora desmaiou e foi levada ao hospital por Israel Reis. Após atendimento, Thais explicou o episódio aos seguidores:

"Nesse almoço, começou a me dar uma dor forte que vinha daqui até aqui, tudo. E aí, dessa dor muito forte que começou a me dar aqui, eu comecei a ver estrelas, tudo meio turvado. A minha cabeça já estava doendo muito, né? Tudo turvado, umas estrelinhas".

Thais explicou que pediu ajuda ao perceber o agravamento do quadro: "Eu comecei a ficar tonta e falei: 'Não tô bem, não tô bem, me leva para o hospital'. E olha, gente, que eu sou casca grossa. Quem me conhece sabe que é muito difícil eu falar: 'Vamos para o hospital', por qualquer coisa".

Após avaliação médica, ela recebeu diagnóstico de enxaqueca crônica. Segundo o relato, o quadro voltou a aparecer em razão de estresse e cansaço acumulado.

"Enxaqueca crônica é aquela enxaqueca que não para. Eu já tive um tempo atrás e ela está voltando. Tipo assim: sinto um pouquinho e ela some. Sinto um pouquinho e some. Aí tem uma hora que o corpo está tão estressado, estou tão cansada mentalmente, que ela vem. Por quê? A enxaqueca vem com falta de sono, tomar muito café, não descansar o corpo", explicou.