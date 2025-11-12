A influenciadora Thais Carla, de 33 anos, utilizou as redes sociais para falar sobre seu estado de saúde após precisar ser levada às pressas ao hospital na segunda-feira (10). Reforçando o relato do marido, Israel Reis, ela contou que passou mal enquanto almoçava.
"Comecei a sentir dores muito fortes na cabeça e a ver estrelas", relatou. Thais Carla explicou: "Minha visão ficou turva, comecei a ficar tonta e pedi para o Israel me levar ao hospital", reiterou.
A dançarina destacou que raramente procura atendimento médico quando passa mal, o que deixou o marido em pânico.
Thais contou que recebeu o diagnóstico de enxaqueca crônica, condição que disse ter herdado do pai. "Eu tinha alguns compromissos, desmarquei todos e vou ficar aqui deitada na minha cama para descansar e tentar aliviar essa dor", afirmou.
Na segunda (10), Israel revelou que Thais havia recebido atendimento médico.
"Chegando ao pronto-socorro, ela ainda estava meio tonta, conseguiu sentar na cadeira de rodas (com ajuda) e fomos atendidos. Na triagem, os sinais vitais estavam todos bem. Agora foi feita a coleta de sangue e estamos aguardando para passar pelo neurologista e saber quais serão os próximos passos", relatou ele.