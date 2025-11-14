Reprodução/Instagram/@oruam/@juliazanattasc@ Oruam e Júlia Zanatta

O rapper Oruam reagiu, na última quinta-feira (3), a uma foto postada pela deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC). No registro, a parlamentar aparece sentada em um trono cercado por fuzis, munições e balas.

Zanatta legendou a imagem como "Game of Santa Catarina", em alusão clara à série Game of Thrones (HBO). Em seu perfil, o rapper comentou: "Se eu postar uma foto dessa, é apologia ao crime". A publicação ocorreu em meio à disputa interna do PL pela candidatura ao Senado em 2026.

Na semana passada, Júlia declarou apoio à candidatura do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ao Senado, contrariando parte da diretoria estadual da legenda.





Quem é Oruam?

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, acumula milhares de ouvintes nas plataformas de streaming e mantém forte proximidade com seus seguidores nas redes sociais. Ele é filho de Marcinho VP, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho.

Oruam foi preso em 22 de julho, após tentar impedir que a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumprisse mandados de busca e apreensão contra um adolescente que estava em sua residência.

O cantor responde por acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico, dano, desacato, resistência, ameaça e lesão corporal, além de cumprir medidas cautelares, como comparecimento mensal à Justiça e proibição de acessar áreas consideradas de risco.