Cissa Guimarães, de 68 anos, foi colocada em uma saia justa. Ao encerrar o programa “Sem Censura”, ela anunciou que a próxima convidada será Claudia Leitte, mas o que gerou polêmica nas redes sociais foi a reação negativa de dois famosos que estavam na atração. O caso repercutiu nesta quinta-feira (13).

Trata-se de Lorelay Fox e Fernando Pedrosa. Ao ouvirem Cissa convocar a presença da cantora, eles se olharam e fizeram uma expressão inusitada um para o outro. Internautas argumentaram que eles não gostavam da artista.





“Quando você está saindo com um amigo e ele te fala que convidou a pessoa que você não gosta”, debochou um usuário do Instagram. “Eu não julgo, posso até ficar quieta, mas a expressão facial sempre vai entregar meu descontentamento”, prosseguiu uma segunda.

Os fãs de Claudia Leitte não gostaram do episódio e vieram a público repreender tanto Lorelay quanto Fernando. Segundo alguns admiradores da musicista, foi um desrespeito agir dessa forma em um programa ao vivo.

Parte dos fãs ainda decidiu tirar satisfações com os famosos e criticá-los em mensagens enviadas aos perfis oficiais deles, em plataformas de interação virtual como o Instagram.

O que diz Lorelay?

Após a repercussão, Lorelay se pronunciou e confirmou que não gosta de Claudia Leitte e classificou o episódio como algo "espontâneo". Além disso, alegou que os fãs estavam defendendo a cantora em mensagens enviadas para ela.

"O momento foi espontâneo, agora tem um monte de fã da Claudia Leitte defendendo ela horrores, defendendo ela na minha DM. Está tudo bem se você é uma gay que gosta dela, ela não gosta de você e tá tudo bem", declarou nas redes sociais.