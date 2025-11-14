Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira prova lingeries

Ainda falta mais de um mês para 2026 chegar, mas Paolla Oliveira já começou os preparativos para o Réveillon. Nesta quinta-feira (13), a intérprete usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de lingerie e brincou com as superstições sobre o que cada cor pode trazer para o ano que virá.





"Vocês também têm isso de cor de calcinha no Réveillon?", questionou ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 38 milhões de seguidores. “Para que escolher uma cor só se posso usar todas elas? Amor, paz, dinheiro”, completou a artista.





"Gente, estou confusa. Qual que traz o que? Por via das dúvidas, eu vou usar todas. Vai que eu uso uma cor achando que está trazendo uma coisa e está trazendo outra. Não vamos errar na cor das calcinhas", prosseguiu ela, em tom de brincadeira. "Vou usar branco, amarelo vermelho, [para ter] dinheiro, paz, prosperidade e amor", brincou.

Nos comentários, os fãs repercutiram os registros. “Divina”, opinou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. “Maravilhosa”, acrescentou uma segunda. “Ai, Paolla, vai eu pesquisar na internet qual cor usar para ficar igual você ano que vem”, declarou ainda uma terceira.

Férias

Em outubro deste ano, Paolla se despediu da teledramaturgia nacional com o remake de “Vale Tudo”. Coube a ela vivenciar uma das personagens centrais da narrativa: a alcoolista Helena Roitman, filha da grande vilã Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch.

Paolla não foi selecionada para a obra inicialmente. Por isso, pediu para fazer um teste, pois gostaria de interpretar o papel. Após várias avaliações, a intérprete foi escolhida pelo diretor Paulo Silvestrini e pela adaptadora Manuela Dias.

A obra original, de 1988, escrita por Aguinaldo Silva, Leonor Bassères e Gilberto Braga, trazia Renata Sorrah como Heleninha. O remake de “Vale Tudo” terminou em outubro e foi substituído por “Três Graças”, atual obra do horário nobre da Rede Globo.