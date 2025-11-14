Bruna Marquezine, de 30 anos, surpreendeu os espectadores nesta quinta-feira (13), quando citou o então ex-namorado João Guilherme. Recentemente, os dois passaram a ser alvos de especulações sobrem terem reatado o namoro.
Durante participação no “Angélica ao Vivo”, exibido no GNT, a atriz falou do filho de Leonardo ao explicar o processo de “guarda compartilhada” que eles têm sobre o cachorro que adotaram juntos no Japão, durante uma viagem romântica na época em que namoravam.
“Fui duas vezes ao Japão, é uma viagem incrível e transformadora. E ela veio de lá! Fui uma vez e fiquei encantada com os cachorros, aí voltei meses depois e já saí do Brasil com essa intenção [de adotar]”, começou.
“Fui com meu namorado na época [João Guilherme]”, lembrou Marquezine. Angelica questionou a intérprete: “Tem guarda compartilhada?”. Sem fugir da pergunta, Bruna confirmou. “Tenho [guarda compartilhada]”, disse.
Envelhecimento
A mulher de Luciano Huck ainda indagou Bruna sobre a “crise dos 30 anos” e a artista admitiu que começou a perceber os “sinais” há dois anos, quando ainda tinha 28 anos de idade. Segundo ela, a própria indústria começou a demonstrar que ela estava envelhecendo.
“Quando eu tinha 28 ou 29 anos eu comecei a me questionar sobre algumas coisas e eu ficava chateada por estar me questionando sobre o que ia mudar. E é meio doido, porque a indústria fica mandando sinais de que você está envelhecendo, com 28 anos”, pontuou.
“É uma realidade para mulher que é muito cruel, e eu me vi me questionando sobre isso. E eu quero ser mãe: aí bate a loucura e você pode encontrar um médico indelicado que vai falar sobre o tempo. Mas assim que eu fiz 30 anos, eu achei o máximo”, concluiu.