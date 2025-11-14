Reprodução/Instagram/@ anacastelacantora Ana Castela mostra aliança dada por Zé Felipe

A cantora Ana Castela, 21 anos, mostrou em suas redes sociais, na última quinta-feira (13), a diferença de tamanho entre sua aliança de namoro com Zé Felipe, 27, e a aliança de casamento de seus amigos.

"Olha o tamanhozinho da minha, o que é isso, é vergonha de me mostrar?", brincou Ana em um vídeo gravado enquanto curtia a noite em Las Vegas, após a cerimônia do Grammy Latino.

Ana Castela está vivendo um romance com Zé Felipe desde agosto de 2025, tendo o namoro oficializado em 19 de outubro, durante participação dos dois no programa Domingo Legal, do SBT.





Os boatos sobre o relacionamento começaram a surgir após o fim do casamento do filho de Leonardo com a influenciadora Virginia Fonseca, em maio deste ano, com quem ele tem três filhos.

A proximidade entre Ana e Zé Felipe foi percebida em junho, durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, aumentando a frequência de aparições públicas do casal. Além de conhecerem as famílias um do outro, eles já comentaram publicamente sobre o relacionamento.