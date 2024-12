Reprodução/Globo Fábio Porchat

Fábio Porchat falou a respeito do desejo de ser pai . Em entrevista ao Uol, o ator também comentou sobre como a questão da necessidade de ter filhos afeta mais as mulheres do que os homens.



"Eu sigo minha vida tranquilamente. Não tem julgamento [para mim]. Tem julgamento para mulher, para mulher é terrível", iniciou ele. Essa não é a primeira vez que o comediante menciona o tema. Em janeiro de 2023, o ator se separou de Nataly Mega, com quem se relacionou por 8 anos.

Um dos motivos do término foi o desejo da moça de se tornar mãe. "Para mulher, tudo é sempre muito pior. Para mim é bem tranquilo [não ter filhos]. Não tenho questão nenhuma com isso", completou o artista.

Desde junho do ano passado, ele namora a atriz Priscilla Castello Branco. Atualmente, ele está no ar com o programa Que História É Essa, Porchat? . Na atração, o apresentador recebe celebridades para contarem detalhes de situações engraçadas pelas quais passaram.