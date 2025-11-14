Reprodução/Instagram/@felipeneto Juliane Carvalho e Felipe Neto

Na última quinta-feira (13), Felipe Neto desabafou nas redes sociais sobre a cobrança que vem sofrendo nos últimos tempos para ter filhos. O influenciador publicou um texto em seus Stories reclamando de algumas pessoas que citam sua idade, 37 anos, como justificativa para que ele se torne pai.

"Cara, é surreal ver as pessoas me 'avisando' que preciso ter filhos logo, pois ‘depois dos 40 posso ter problemas’. Sério, custa muito para essa galera prestar atenção nas aulas de Biologia?", disse.

O YouTuber, no entanto, reforçou que quer ser pai, mas que não está com pressa.

"Sim, pretendo ter filhos. Sim, eu e a Ju falamos sobre isso. Não, não estamos com pressa", comentou.





O influenciador namora Juliane Carvalho. O empresário e a jovem, de 23 anos, assumiram o relacionamento em novembro de 2023, quando os rumores de um romance já circulavam nas redes sociais.

Felipe Neto já reclamou sobre pressão

Em agosto de 2022, Felipe Neto já havia desabafado sobre as pressões que alguns internautas faziam em relação à sua vida pessoal. Na época, o YouTuber foi bastante criticado por dizer que não pretendia casar nem ter filhos.

"Tenho percebido uma coisa curiosa. Muitas pessoas sentem verdadeiro incômodo quando eu digo que não pretendo ter outro relacionamento e desejo continuar solteiro e sem filhos. Parece que isso realmente incomoda uma galera, como se mudasse algo em suas vidas. É esquisito", disse na época.

O artista ainda completou:

"Eu não falo isso por 'desilusão amorosa'. Eu já falava isso durante meu último relacionamento: que, se não desse certo, não iria querer mais. Não houve desilusão alguma, mas parece que as pessoas não aceitam que alguém não queira casar e ter filhos", encerrou.