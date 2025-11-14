Divulgação/Laura Campanella/Instagram/@fernando_collor Série traz coincidência sobre Ângela Diniz e Fernando Collor

O assassinato de Ângela Diniz, vítima de feminicídio na década de 1970, voltou à cena após o lançamento da série Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, estrelada por Marjorie Estiano na HBO Max. O que poucos lembram, e que traz uma coincidência histórica, é outro momento marcante do Brasil: o impeachment de Fernando Collor.

Para defendê-lo, Collor convocou o advogado Evaristo de Moraes Filho, que também atuara como assistente de acusação no julgamento da morte de Ângela, a pedido da própria família da socialite.

De acordo com a Folha, Evaristo recebeu algo em torno de R$ 500 mil para defender Collor, valor considerado irrisório diante da dimensão do caso.

O julgamento do assassinato de Ângela Diniz foi um marco para a discussão sobre violência de gênero no país. No primeiro júri, Doca Street foi condenado a apenas dois anos de prisão, depois que sua defesa sustentou a tese da "legítima defesa da honra". A forte reação da sociedade e dos movimentos feministas levou à realização de um novo julgamento, no qual o réu recebeu pena de 15 anos por homicídio doloso, embora tenha cumprido apenas três anos em regime fechado.

Onde se passa a série?

A série é inspirada no podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, e revisita a história de Ângela Diniz, uma mulher à frente de seu tempo, que desafiou padrões impostos às mulheres e foi brutalmente assassinada pela autonomia e liberdade que buscava exercer.

Seu último relacionamento terminou de forma trágica, quando ela foi morta com quatro tiros à queima-roupa pelo namorado, Doca Street.

O projeto contará com Antônio Fagundes como o advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins e Silva; Camila Márdila (Lulu Prado); Thiago Lacerda (Ibrahim Sued); e Yara de Novaes (Maria Diniz).

A direção da série ficará a cargo de Waddington, com roteiro de Elena Soárez e produção executiva de Waddington, Lorena Bondarovsky e Renata Brandão.