Reproduçao TV Globo Marjorie Estiano e Selton Mello no "Altas Horas"

Marjorie Estiano e Selton Mello estão no elenco do aclamado "Ainda Estou Aqui", longa-metragem brasileiro escolhido para representar o país no Oscar. Colegas de profissão, os artistas já passaram por uma situação delicada em 2017, quando o ator confessou que se apaixonou pela atriz, que não tinha comentado o assunto até então.







Em entrevista publicada na última segunda-feira (19), Marjorie se pronunciou pela primeira vez sobre a situação. A artista, eternizada na teledramaturgia nacional pelo papel de Manu Fonseca em "A Vida da Gente", admitiu não sabia do sentimento de Selton até a revelação feita na Globo.





"Ele me disse isso no programa, eu não soube na época. Mas o Selton é assim. Trabalhei com ele duas vezes, e a sensação é que o conheço muito. A gente é brother. É humano, acessível, complexo, contraditório, honesto. É muito bom trabalhar com pessoas que você admira", disse ela ao "O Globo".





Selton se apaixonou gravando série

A paixão de Selton Mello começou em outro trabalho que o ator e Estiano fizeram juntos. Trata-se da minissérie "Ligações Perigosas", exibida pela Rede Globo em 2016. "Eu me apaixonei pela Marjorie fazendo essa série", revelou ele, durante participação no "Altas Horas", em 2017.