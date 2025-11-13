Reprodução/ Instagram @mcdaniell MC Daniel

MC Daniel, de 27 anos, surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (12), quando usou as redes sociais para compartilhar o ganho de massa muscular que teve nos últimos anos. O cantor e compositor também falou sobre o uso de anabolizantes, algo frequentemente atribuído a ele em especulações na web.

Reprodução/ Instagram @mcdaniell Antes e depois de MC Daniel





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 19,3 milhões de seguidores, o artista negou que fizesse uso de testosterona e afirmou aos internautas que o aumento dos músculos se deu de forma “natural”, com treinos e alimentação.





“Nem sei por que postei esse assunto, mas é algo que me incomodava. Queria muito que alguém tivesse me falado isso antes, porque eu ficava pensando: já tenho mais de 25 anos, vou fazer 30... Será que ainda vou estar com voz e corpo de adolescente?”, questionou-se.

“Na minha cabeça, era um corpo que não impunha respeito, sabe? Eu pensava: e se eu for pai, ou tiver que fazer algo importante, as pessoas vão olhar e achar que sou um garoto?”, acrescentou o ex-namorado de Mel Maia.

Dieta e musculação

MC Daniel ainda frisou a importância de aliar a alimentação com a rotina de treinos para conseguir este tipo de resultado. "O corpo de cada um tem seu tempo. O seu produz testosterona naturalmente, então você não precisa usar anabolizantes ou fazer o que os outros dizem que é certo”, avaliou.

“Basta se exercitar, cuidar da alimentação e se dedicar. É isso que faz diferença de verdade", finalizou Daniel, que é pai do pequeno Rás, fruto da antiga relação com a influenciadora Lorena Maria.