Reprodução/ Instagram @graoficial Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, já declarou publicamente que não está se preocupando com a estética desde que se lesionou no "Dança dos Famosos", competição exibida no "Domingão com Huck".

Nesta segunda-feira (10), contudo, a influenciadora foi elogiada justamente por isso. Ao mostrar como está o corpo com a rotina de exercícios atual, menos intensa para que ela consiga se recuperar, a ex-mulher de Belo se destacou pelo abdômen trincado.





Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, a ex-BBB repercutiu. "Era só essa barriga musculosa e eu juro que nunca mais pedia nada na vida", brincou uma usuária na rede de Mark Zuckerberg.

"Ótimo ver você se recuperando", prosseguiu uma segunda. "Se despreocupada com a estética está assim, imagine quando ela voltar a se preocupar. Ninguém segura", opinou ainda uma terceira internauta.

Relembre

Durante o "Dança dos Famosos", competição exibida no "Domingão com Huck", Gracyanne acabou se machucando durante uma apresentação. A ex-mulher de Belo lesionou o joelho, se afastou da competição, foi internada e passou por uma cirurgia.

A emissora desclassificou a influenciadora. Contudo, Luciano Huck prometeu uma nova vaga para Barbosa na temporada de 2027, caso ela tenha liberação médica e possa voltar.

A famosa já confirmou que, se ter aval, voltará ao programa outra vez. Ainda em 2025, ela participou do "Big Brother Brasil", no formato em que cada participante era selecionado com uma dupla.