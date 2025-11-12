Reprodução/Instagram/@marianaximenes/@goodstorage Mariana Ximenes termina namoro

O namoro da atriz Mariana Ximenes, de 43 anos, com o empresário Thiago Cordeiro, também de 43, chegou ao fim. Os dois estavam juntos há um ano e meio e se separaram há cerca de dois meses, mas mantiveram o término longe dos holofotes.

Discretos, Mariana e Thiago fizeram poucas aparições públicas e nas redes sociais durante o relacionamento. A última foto dos dois juntos foi tirada no Carnaval, quando se fantasiaram como os personagens de Betty Faria e Fábio Jr. no filme Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, que faleceu em fevereiro deste ano. Após o fim do namoro, ambos deixaram de se seguir no Instagram.

Mariana e Thiago se conheceram no México, durante um curso, e assumiram o relacionamento em setembro do ano passado. Thiago é um empresário do ramo imobiliário. Antes dele, Mariana estava solteira desde 2021.





Thiago é um dos empresários mais influentes de São Paulo. Um fato curioso sobre o ex de Mariana Ximenes é que ele chegou a fazer um bico como ator em Hollywood. Isso aconteceu há mais de 20 anos, quando ele morava na Austrália, e participou como figurante nos filmes Homens de Preto II, O Senhor dos Anéis e Star Wars: Ataque dos Clones.