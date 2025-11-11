Instagram Bárbara Evans chora após perder conta do Instagram: "Esforço"

Bárbara Evans chorou ao descobrir que sua conta no Instagram seria deletada nesta terça-feira (11). A vencedora da "A Fazenda" explicou que foi notificada pela Meta por suposta violação das regras da plataforma e afirmou que não sabe o motivo da exclusão. O desabafo emocionado foi publicado no perfil da filha, enquanto ela tenta reverter a decisão.

A artista afirmou que acordou e não conseguiu acessar o perfil, onde acumulava milhões de seguidores. “Oi, pessoal. Tudo bem? Vim postar este vídeo para explicar o que está acontecendo com meu Instagram. Na verdade, explicar não, porque nem eu sei direito. Na segunda-feira (10/11) de manhã, acordei e fui olhar meu Instagram, e eles disseram que eu estava burlando alguma regra. Não explicaram qual, não tive aviso prévio e falaram que iam analisar novamente minha conta para verificar se eu tinha feito algo de errado ou se estava dentro das diretrizes do Instagram”, contou.

Bárbara afirmou que o perfil foi removido de forma permanente. “Eu entrei no meu Instagram e lá estava escrito que eles iam deletar minha conta permanentemente. Eu só queria deixar registrado que estou lá desde quando o Instagram foi criado, né? Tenho minha conta há 15 anos. É muita história, muito trabalho, muito esforço para conquistar cada seguidor meu”, desabafou.

A influenciadora lembrou o tempo dedicado à construção da imagem na internet e lamentou o possível fim dessa trajetória. “Muitos diziam que eram poucos seguidores, mas foram 15 anos de muito esforço, determinação e fidelidade com cada um. E é isso. Não sei se vou criar uma conta reserva, estou conversando com a advogada, mas não vou conseguir recuperar todos os meus seguidores”, afirmou.

Ela ainda agradeceu o apoio dos fãs e demonstrou esperança em recuperar o perfil. “Agradeço a todos que sempre me acompanharam e me seguiram. Desculpa por qualquer coisa!”, completou.