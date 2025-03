Reprodução/Globo Mariana Ximenes renovou com a Globo

Mariana Ximenes seguirá como contratada fixa da Globo mesmo após a baixa repercussão de Mania de Você. A atriz renovou seu vínculo de longo prazo com a emissora carioca, que tem priorizado acordos por obra nos últimos anos, e garantiu participação em uma série inédita do Globoplay.

Na plataforma de streaming, Mariana Ximenes estará em Veronika, produção inédita protagonizada por Roberta Rodrigues. Na trama, ela interpretará uma delegada e dividirá a cena com outros nomes do elenco em um novo formato de drama policial. A informação foi publicada pela coluna Play, do jornal O Globo.

Mesmo com o desempenho abaixo do esperado da novela das nove escrita por João Emanuel Carneiro, a Globo decidiu manter a atriz em seu elenco fixo. No folhetim esquecível, Mariana Ximenes interpretou Ísis e concluiu recentemente as gravações da trama, exibida no horário nobre.

Outros nomes também renovaram

Entre os poucos nomes do elenco de Mania de Você que também permanecem com contrato prolongado está Chay Suede. O ator afirmou antes mesmo da estreia do folhetim que “jamais cogitou deixar a Globo ”. Seu vínculo vai até 2029. O autor da novela, João Emanuel Carneiro, também tem contrato de longo prazo e seguirá na emissora até 2031.