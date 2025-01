Reprodução: Instagram Mariana Ximenes com namorado (de rosa), família e amigos

Mariana Ximenes aproveitou o final de ano para descansar e curtir os primeiros dias de 2025 ao lado daqueles que ama, entre eles o namorado da atriz, o empresário Thiago Cordeiro . Além dele, ela também passou o momento ao lado dos amigos e da família.



Nas suas redes sociais, a artista de 43 anos é restrita no que se diz respeito à relação que possui com o rapaz. Fora isso, o homem também possui a conta fechada e, por isso, são raros os cliques nos quais eles são vistos juntos.

Dois momentos foram registrados entre Ximenes e Cordeiro: um deles é no mar, ao lado dos famíliares e dos amigos, incluindo as atrizes Cinara Leal e Gabriela Medvedovsky. Já o segundo momento, é durante um almoço. Na foto, a atriz está ao lado do namorado e com a mãe, Fátima.

Atualmente no ar com Mania de Você , a veterana interpreta a megera Isis no folhetim de João Emanuel Carneiro. Outros sucessos como as obras Chocolate com Pimenta , A Favorita e Passione estão dentro do currículo da intérprete.

