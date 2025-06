Reprodução Thais Carla reaparece após perder 45 kg com cirurgia bariátrica

A dançarina Thais Carla, de 33 anos, reapareceu nas redes sociais neste domingo (15) após passar por uma cirurgia bariátrica. A influenciadora digital publicou uma foto nos Stories em que aparece com roupa de atividade física durante uma caminhada no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O procedimento resultou na perda de 45 kg.

Na foto publicada no Instagram, Thais vestia um conjunto marrom, tênis e faixa no cabelo, além de óculos escuros.

A cirurgia foi realizada há alguns meses, mas a influenciadora havia optado por se afastar temporariamente das redes sociais. Na quarta-feira (11), ela rompeu o silêncio e compartilhou os primeiros relatos sobre o processo. “ Fiz tudo com acompanhamento médico e psicológico. Não foi fácil ”, comentou.

Thais também destacou que o desejo de se cuidar melhor partiu da convivência com as filhas, Maria Clara, de 8 anos, e Eva, de 4, frutos do casamento com Israel Reis. “ Quero estar viva, com saúde e disposição para brincar com elas ”, afirmou em uma das postagens.