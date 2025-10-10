Reprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial Emilio Sueños morre após uso excessivo de testosterona

Um apresentador de televisão e modelo do Equador, Emilio Sueños, morreu após confundir os primeiros sinais de um ataque cardíaco com os de um resfriado. O profissional, que tinha 41 anos, relatou que estava com sintomas de gripe, sem saber que já estava sofrendo um infarto.

Depois, o apresentador, que era venezuelano e cujo nome verdadeiro era Emilio García, desmaiou e foi levado a um hospital em Guayaquil, onde os médicos descobriram que seu coração havia sido danificado pelo uso excessivo de testosterona.

Os profissionais de saúde notaram que o coração havia aumentado de tamanho devido às injeções de hormônio que o famoso vinha utilizando para corrigir um procedimento estético. O que começou como uma tosse leve evoluiu para um quadro irreversível.

Inicialmente, Emilio era conhecido como o "Ken venezuelano". Sua amiga próxima, Ivanna Melgar, contou que sua saúde piorou muito nos dias que antecederam seu falecimento. As informações são do site da Revista People.





"De uma hora para outra, ele começou a tossir e não conseguia respirar. Ele me enviou mensagens de áudio dizendo que não era gripe, mas que simplesmente não conseguia respirar. Ele usava emojis de doente e estressado em seus status do WhatsApp", disse Ivanna.

A amiga do apresentador contou que o uso do hormônio agravou seu estado de saúde:

"Ele estava usando testosterona há dois ou três meses com o objetivo de parecer mais masculino. O problema piorou porque ele injetou o hormônio no braço e não nas nádegas, devido à presença de biopolímeros naquela área. Seu coração não aguentou, e um de seus pulmões também foi danificado. Deram-lhe transfusões de sangue, mas elas se transformaram em água. Tentaram retirar o hormônio do corpo dele, mas não conseguiram", ressaltou.

Além de ser modelo e comunicador, o venezuelano tinha sua própria agência de modelos, a Emilio Models, e sempre organizava desfiles de moda e concursos no Equador, visando descobrir novos talentos nas passarelas.

O modelo começou a apresentar problemas de saúde em 19 de setembro, quando postou uma mensagem endereçada aos seus alunos do curso de modelo:

"Devido a problemas de saúde (não tenho me sentido bem), o ensaio de amanhã foi remarcado para o próximo sábado. Mesmo horário e local. Beijos", disse.

Natural da Venezuela, Emilio havia emigrado para o Equador há seis anos, com o sonho de trabalhar na televisão.