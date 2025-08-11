Reprodução Morre Maria Berklian, “Rainha do Brasil” e fenômeno do TikTok, aos 87 anos

Maria Berklian, conhecida como “ Rainha do Brasil ” e celebridade no TikTok, morreu nesta segunda-feira (11) aos 87 anos. A informação foi confirmada pela Igreja Apostólica Armênia do Brasil, onde era membro ativa. O velório acontece na Catedral Armênia São Jorge, no Bom Retiro, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Em maio, Maria foi internada com influenza e pneumonia.

Famosa pelo bordão “ Tá barato ”, Maria acumulava mais de 2,5 milhões de seguidores na rede social. Os vídeos que a tornaram viral mostravam compras extravagantes em shoppings de luxo. Em uma única visita, chegava a gastar até R$ 200 mil em marcas como Chanel, Dolce & Gabbana e Balenciaga.

A trajetória que virou fenômeno

As publicações começaram entre 2020 e 2021 e foram gravadas em shoppings de São Paulo. As imagens mostravam passeios entre vitrines e joalherias, sempre com humor e ostentação. O apelido de “ Rainha do Brasil ” surgiu entre seguidores, que também brincavam dizendo que Maria era “ prima de Dom Pedro I ”. Segundo o neto, o empresário Eduardo Berklian, a piada não passava de invenção, mas o gosto por joias e luxo era real.

Nascida na capital paulista, Maria era filha de imigrantes armênios que chegaram ao Brasil em 1920. Vaidosa, mantinha a imagem de mulher elegante e bem-humorada.

Eduardo contou que a fortuna veio de muito trabalho. Maria começou como costureira e feirante na adolescência. Após o casamento, montou com o marido uma rede de supermercados, vendida há 30 anos.