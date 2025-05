Reprodução: Instagram Bárbara Evans

Bárbara Evans, de 34 anos, surpreendeu o público na última quarta-feira (21), quando usou as redes sociais para contar aos fãs que tinha decidido abandonar os fios loiros. A influenciadora, atriz e modelo resolveu apostar em uma tonalidade totalmente diferente: o ruivo.



Reprodução Instagram - 22.5.2025 Bárbara Evans muda visual





Para ela, a alteração nas madeixas simboliza o início de uma nova jornada. "A vida é feita de ciclos. E esse é, sem dúvidas, o meu melhor. Me permiti viver uma verdadeira transformação — de fora para dentro, de dentro para fora", começou na legenda da postagem.





"Entendi que toda mulher merece se olhar no espelho e se reconhecer, se amar e se valorizar. A autoestima muda tudo, e quando a gente se encontra… ninguém mais segura", acrescentou no vídeo, que ultrapassou a marca de 1,7 milhão de visualizações.

Em seguida, a filha de Monique Evans afirmou que a decisão de deixar os fios loiros para trás foi mais que um simples desejo estético. Segundo ela, essa foi uma forma de iniciar um "nova versão" que ela escolheu ser.

"Meu novo cabelo representa muito mais do que estética, ele simboliza essa nova versão que escolhi ser. Gratidão a quem fez parte desse processo, a quem me apoiou e me ajudou a florescer. Que esse vídeo te inspire a se reconectar com você mesma, porque você merece viver sua melhor versão", finalizou.

Assista: