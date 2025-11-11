Reprodução/Instagram/@marapinheiro Mara Pinheiro e o filho Hércules

A apresentadora Mara Pinheiro, do MG2, da Globo Minas, postou uma nova foto sobre o tratamento do filho Júnior, de 4 anos, na última segunda-feira (10). A criança foi diagnosticada com leucemia. Ao publicar a imagem, ela escreveu na legenda: "Colo da mamãe, melhor lugar do mundo."

Em junho, a jornalista havia publicado um desabafo ao descobrir a doença do filho.

"De repente, a vida mudou completamente e nos tornamos personagens de uma história que jamais imaginaríamos contar. Mas, se aqui estamos, é porque há um propósito. Deus está cuidando de cada detalhe", iniciou.





Mara ressaltou que o diagnóstico não é uma sentença e frisou que tem muita fé na cura do filho.

"Aos poucos vamos entendendo que o diagnóstico não é uma sentença. A caminhada pode ser desafiadora, mas há muita gente segurando nossas mãos. São várias correntes de amor e fé que nos fortalecem em todos os momentos", continuou.

"Por enquanto, não saberei dizer a vocês qual é a manchete do dia... Estamos focados na notícia que mais quero dar: a da cura. E ela virá, afinal de contas, nosso filho é um Hércules! Dentro do possível, informarei sobre o andamento do tratamento", finalizou na época.

Descoberta da doença

Em 18 de junho, a jornalista contou nas redes sociais que o filho havia sido diagnosticado com leucemia. A descoberta ocorreu após exames de rotina que, segundo Mara, não indicavam sintomas suspeitos no menino, conhecido por ser alegre e saudável. A confirmação veio por meio do mielograma.