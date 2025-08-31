Reprodução/Internet Mara Pinheiro comentou sobre a terceira fase do tratamento

A apresentadora Mara Pinheiro, do MG2 da Globo Minas, compartilhou uma nova atualização sobre o tratamento do filho Hércules, de 4 anos, diagnosticado com leucemia. Pelas redes sociais, a jornalista informou que o garoto dará início à terceira fase do acompanhamento médico na próxima semana.

“Em tempo: Juninho está bem, graças a Deus! Na semana que vem, iniciamos a terceira fase do tratamento e vai dar tudo certo também. Eu sei”, afirmou em publicação nas redes sociais.

No início do mês de agosto, a apresentadora da Globo já havia comentado os efeitos colaterais da quimioterapia, relatando o momento em que o filho perdeu os cabelos. “A gente sabia que este dia ia chegar, mas, quando chega, dói", relatou.

"A alopecia é um dos mais conhecidos efeitos colaterais de quem está em tratamento contra alguns tipos de câncer. Às vezes, acontece nas primeiras doses de medicação. Outras vezes, demora um pouco. Aqui levou um tempinho”, explicou.

Segundo a apresentadora da, o impacto foi marcante para a família. “Aí, um dia a gente acorda e naquele cafuné de todas as manhãs, os dedos voltam com os cachos. O coração acelera e as lágrimas são inevitáveis. A gente disfarça, claro! Quem já passou por esse momento sabe o impacto que ele tem”, relatou.