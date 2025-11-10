Reprodução/Instagram/@leonardovieirator Leonardo Vieira exibe corpão em praia

Leonardo Vieira, aos 56 anos, grande ícone das novelas dos anos 1990 e considerado um dos galãs mais bonitos do país, surgiu de sunga na praia, chamando atenção ao exibir seu corpo sarado nesta segunda-feira (10). Após a foto, o artista recebeu diversos comentários de fãs.

"Dias de outono na Costa da Caparica, em Portugal, com a minha filhota Gaia", escreveu ele na legenda.

No entanto, os seguidores não deixaram passar batida a foto de Leonardo. "Que lindo você está", comentou uma fã. "Esse homem não cansa de ser bonito, não? Quando cruzava com ele nas ruas de Ipanema, chegava a me faltar o ar. Muita beleza para uma pessoa só", disse outro.





Leonardo iniciou sua carreira na televisão interpretando Pedro na trama A História de Ana Raio e Zé Trovão, grande sucesso da extinta TV Manchete, em 1990. Ele ficou amplamente conhecido em 1993, ao interpretar José Inocêncio na primeira fase de Renascer, da Globo.

O auge, porém, foi seu protagonismo na novela Sonho Meu, também da emissora carioca, com o personagem Lucas Candeias. Na época, sua rivalidade com o irmão Jorge, vivido por Fábio Assunção, pelo amor de Cláudia (Patrícia França), agitou o público. A trama das 18h chegou a incríveis 60 pontos no Kantar Ibope.

Em 2004, viveu o personagem Leandro Ferreira em Senhora do Destino. Ele está afastado da televisão desde 2016, quando atuou na novela Os Dez Mandamentos, da TV Record.



