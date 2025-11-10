Reprodução/Instagram/@aryfontoura Ary Fontoura faz reflexão sobre a vida

Em uma publicação feita no último domingo (9), o ator Ary Fontoura compartilhou um vídeo bastante reflexivo em seu Instagram. Conhecido por suas brincadeiras e bom humor na internet, o artista abordou, desta vez, temas relacionados à autocrítica e à necessidade de empatia.

"Tem coisas na vida que fazem a gente parar e pensar. Eu, pelo menos, penso muito sobre isso. Sobre como, às vezes, o ser humano se perde. Não por maldade, mas por fragilidade mesmo. Em algumas ocasiões, por maldade também", disse o famoso no início da gravação.

Na reflexão, o ator também comentou sobre a comparação e as formas de cobrança.





"As pessoas se comparam, se cobram, querem provar valor o tempo todo. E, nessa confusão, acabam olhando demais para a queda do outro. Como se a dor alheia explicasse alguma coisa da nossa própria", afirmou.

Ary terminou a gravação falando sobre a importância de ser gentil.

"A vida é dura, sim, mas ela também é bonita quando a gente escolhe ser mais sensível, mais gentil, mais humano. Porque, no fim, o que realmente conta não é quem venceu ou perdeu, e sim como a gente cuida uns dos outros enquanto caminha", finalizou.

Carreira de Ary Fontoura

Ary Fontoura é ator, escritor e poeta brasileiro. O artista participou de mais de 50 novelas na TV Globo, já recebeu três prêmios APCA, um Troféu Imprensa, três Mambembes e duas indicações ao Grande Otelo. Em 2018, foi laureado com o Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra.

Interpretou personagens icônicos, como Baltazar Câmara em O Espigão, Aristóbolo Camargo em Saramandaia, Nonô Correia em Amor com Amor se Paga, Seu Flô em Roque Santeiro e o coronel Artur da Tapitanga em Tieta. Também brilhou em A Favorita, vivendo Silveirinha, e como Dr. Lutero em Amor à Vida, entre outros grandes sucessos de sua carreira.

Com seu carisma inconfundível e versatilidade em cena, Ary conquistou o coração do público ao longo de décadas, transitando com facilidade entre o drama e a comédia. Sempre bem-humorado, tornou-se uma presença querida nas redes sociais, onde encanta seguidores com vídeos divertidos e reflexões sobre a vida.

Mesmo após mais de 60 anos de carreira, Ary Fontoura segue ativo e cheio de energia, participando de novas produções e mantendo o mesmo entusiasmo de um iniciante. Para ele, a paixão pela arte é o que o mantém jovem e motivado a continuar criando.