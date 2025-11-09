Reprodução Instagram - 22.7.2024 Fernado Mocó e Maraisa se beijam

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, reatou o relacionamento com o empresário Fernando Mocó neste domingo (9). O casal apareceu junto nas redes sociais, trocando beijos e demonstrando carinho meses após o término do noivado, encerrado em fevereiro deste ano.

Rumores de reaproximação começaram na última quarta-feira (5), quando Maraisa voltou a seguir o ex-noivo no Instagram. Poucos dias depois, os dois foram vistos juntos em uma clínica médica.

Maraisa e Mocó vivem uma relação marcada por idas e vindas desde 2023. O casal já havia enfrentado separações anteriores, mas mantinha a amizade mesmo após o fim do noivado.

O término em fevereiro foi confirmado pela própria artista, que conversou com o jornalista Leo Dias na época. “Terminamos sem briga, tudo na paz. Não estou bem, mas vou ficar”, disse a cantora.