Reprodução/Instagram Maraisa e Fernando Mocó

Conhecidos pelo relacionamento marcado por várias idas e vindas, Maraisa e Fernando Mocó voltaram a se tornar assuntonas redes sociais.

Isso porque internautas notaram que eles voltaram se seguir nas redes sociais. Ambos tinham trocado unfollows em outubro deste ano, logo após outro rompimento do noivado deles ter sido anunciado ao público que os acompanha.





O fato de terem começado a se seguir de novo gerou especulações entre a base de fãs. Muitos argumentam que a reaproximação não seria apenas no mundo digital e que os ex-noivos teriam resolvido dar outra chance ao relacionamento, algo não confirmado por nenhuma das partes.

Flagra

A repercussão aumentou na quarta-feira (5), quando eles foram flagrados juntos. Na ocasião, o empresário e a cantora sertaneja estavam em uma clínica, em Araguaína, Tocantins.

"Gratidão pela confiança! Hoje tivemos o prazer de receber Maraisa e Fernando em nossa clínica. É sempre uma honra cuidar da saúde de pessoas tão especiais", declarou Vacinaclean, onde os famosos estavam.

O reencontro não passou despercebido pelos fãs. "Um povo aqui incomodado com o vai e volta deles, enquanto os dois são ricos e pagam as próprias contas. Deixem eles em paz", disse um internauta. "Eu confesso que já estava esperando a milésima reconciliação deles", ironizou uma segunda.

"Casal maravilhoso demais. Eu torço para que sejam felizes e não se deixem abalar pelos comentários alheios", acrescentou uma terceira. "Casal ioiô, que agora não terminem de novo, ou podem pedir música no 'Fantástico'.", pontuou ainda um quarto usuário da rede social de Mark Zuckerberg.

