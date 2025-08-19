Reprodução Instagram - 14.4.2025 Simaria

Simaria, de 43 anos, ex-dupla de Simone Mendes, publicou acidentalmente uma foto íntima em seu perfil nesta terça-feira (19). A cantora surgiu sem roupas na imagem, que ficou poucos minutos no ar antes de ser apagada.

Na foto, Simaria aparece diante de um espelho, completamente nua. Os cabelos longos cobriam parte dos seios, enquanto a posição escolhida evitava mostrar a região íntima.

A publicação durou apenas alguns instantes, mas o tempo foi suficiente para que seguidores registrassem a cena. Nos comentários de perfis que repercutiram o caso, internautas classificaram o episódio como um “ acidente digital ” e levantaram hipóteses sobre confusão na hora de postar o conteúdo. Simaria ainda não comentou o ocorrido

A artista se afastou dos palcos em 2022, quando anunciou o fim da dupla com Simone Mendes.