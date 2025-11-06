Instagram Após renovação com a Record, Ticiane explica nova rotina: "Adaptando"

Ticiane Pinheiro contou nesta quinta-feira (6) como tem lidado com a nova rotina após a mudança de César Tralli para o Rio de Janeiro. Em vídeos publicados no Instagram, a apresentadora explicou que viajou até a cidade para aproveitar o dia de folga e passar um tempo com o marido, antes de sair de férias.

“Cheguei ontem no final da tarde para ficar um pouquinho com o César, né? Que a gente está se adaptando ainda nessa nova rotina. Final de semana eu estive aqui, que foi quando ele se mudou realmente. É difícil assim se acostumar, porque bem ou mal em São Paulo, César sempre trabalhou muito, eu também, mas a gente tomava café da manhã juntos, a gente jantava juntos”, disse.

A apresentadora explicou que aproveitou a folga para curtir o marido antes de embarcar em uma nova viagem.

“Eu acabei descobrindo que eu tinha uma folga hoje. Ontem eu vim para cá, a gente jantou, foi uma delícia. Hoje a gente tomou café da manhã juntos, ele foi para a Globo, daqui a pouco eu vou almoçar com ele ali pertinho da Globo e aí eu vou para São Paulo. Mas pelo menos a gente matou um pouco da saudade”, afirmou.

Ticiane também revelou planos de férias com a filha, Manuella, em uma parceria com a Disney.

“Eu fui convidada pelo Navio da Disney para conhecer o novo navio. Eu tô super empolgada, eu já fui duas vezes quando a Rafa era pequena e agora vou levar a Manu. Como o César não pode ir, porque ele não tinha férias nesse período, e a Rafa também tem os estudos, eu convidei minha irmã e minha sobrinha. Vai ser inesquecível”, contou.

Durante os vídeos, Ticiane comentou a importância de encarar as mudanças com positividade.

“É uma nova vida, uma nova rotina, uma nova adaptação, mas mudanças são sempre para melhor, né? E eu tô muito orgulhosa do César, tô muito feliz em ver a felicidade dele, o carinho das pessoas. É tão bom você se realizar no trabalho, você conquistar o topo da sua profissão”, declarou.

Além do relato pessoal, Ticiane também comemora um novo momento profissional. A apresentadora renovou contrato com a Record até o fim de 2028 e continuará no comando do Hoje em Dia. A emissora também planeja desenvolver um programa por temporada com a comunicadora a partir de 2026.