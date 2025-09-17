Reprodução/TV Globo Rodrigo Faro no Dança dos Famosos

O apresentador Rodrigo Faro resolveu se manifestar na noite da última segunda-feira (15) sobre algumas críticas que recebeu durante sua performance na última rodada do Dança dos Famosos. Ele agradeceu todo o carinho do público e citou alguns pontos levantados pelos jurados na competição.

"Estou vindo aqui para agradecer a todo mundo pelas visualizações, pelas mensagens de carinho. Milhões de mensagens que recebi do Brasil inteiro depois da minha primeira dança no Dança dos Famosos", iniciou Rodrigo nas redes sociais.





O artista contou que sempre tem recebido muito carinho após suas apresentações no Dança dos Famosos.

"Foi muito especial. Só quero agradecer, recebi muito carinho, mensagens de afeto, de apoio. Vou continuar me divertindo, dançando com todo o amor", continuou.

Faro ainda ressalta que o Dança Gatinho, quandro que ele comandava no programa "O Melhor do Brasil", na TV Record, mudou completamente sua vida.

"A dança mudou a minha vida. O Dança Gatinho transformou a minha vida como comunicador, então a dança é muito importante para mim. Mesmo dançando do meu jeito, todo duro ou com o quadril preso, a dança transformou minha carreira", disse.

"Vou continuar entregando tudo, e vamos com fé, entregando entretenimento - do meu jeito, da minha maneira de ser", pontuou.

Rodrigo Faro sofreu contusão na mão

Logo depois, o famoso falou sobre uma contusão que sofreu na semana anterior. Faro contou ao público que teve uma contusão muito séria no pulso e precisou de cuidados.

"Não posso deixar de agradecer à TV Globo, à produção do Domingão. Esta semana foi muito difícil para mim, tive uma contusão séria no pulso", confidenciou.

O apresentador pontuou que recebeu um grande apoio da emissora e que, apesar de estar com muita dor, conseguiu entregar sua dança da melhor forma possível. Ele reforçou que seguirá se esforçando, não para ser o melhor, mas para fazer o melhor que consegue.

"Talvez eu nem conseguisse dançar, mas o apoio que recebi foi tão grande da produção que, graças a Deus, eu consegui dançar, apesar de estar com muita dor. Vou continuar me esforçando, não para ser o melhor, mas para dar o melhor que eu consigo fazer", frisou o artista.