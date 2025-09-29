Reprodução/Instagram/@polianarocha/@leonardo Poliana Rocha e Leonardo

A influenciadora Poliana Rocha, de 48 anos, respondeu em suas redes sociais, no último domingo (28), a uma brincadeira sobre as bebedeiras de seu esposo, o cantor Leonardo, de 62. Poliana levou com bom humor as perguntas do público.

"A IA vai te substituir. Quero ver a IA tomar 18 cervejas de 600 ml num dia e ir trabalhar no outro", dizia a imagem compartilhada pela famosa em referência às bebedeiras do seu esposo.

A mãe de Zé Felipe, então, respondeu: "Ele não tem ressaca, gente!."

No último fim de semana, Ana Castela e Leonardo surgiram juntos enquanto bebiam e se divertiam no casarão do cantor, em Goiânia. Os seguidores usaram a publicação para enfatizar que a cantora é uma nora "à altura do sertanejo", já que estava "visivelmente alegre e bêbada" em um vídeo publicado ao lado dele.





"Eu tinha acabado de sair do show, estava cansada e rouca... Você é tão linda, não precisa falar assim de outra mulher", respondeu Ana Castela.

Rumores dão conta de que Ana Castela e Zé Felipe estão vivendo um romance, o que tornaria Leonardo seu sogro. No entanto, eles não anunciaram oficialmente um relacionamento, mas o affair entre os dois ficou evidente durante um show em Aparecida de Goiás, no último sábado (27).

Os dois curtiram o domingo (28) e aproveitaram para passear de barco junto a outros amigos. Nos vídeos, ela mostrou os animais que estavam na beira do rio. Ana também registrou Leonardo carregando caixas enquanto descia do avião.

Poliana manda recado para Virginia

Poliana Rocha compartilhou nas redes sociais, no último domingo (28), uma carta aberta se posicionando sobre o fim do casamento de seu filho, Zé Felipe, com Virginia Fonseca. Desde o término do relacionamento, surgiram rumores de supostas desavenças entre os membros da família.

Na postagem, realizada nos Stories do Instagram, Poliana começou deixando um recado para Zé Felipe, fruto de seu relacionamento com o cantor Leonardo.

"Neste novo capítulo de sua vida, desejo que você encontre muita felicidade, conquiste seus sonhos e viva momentos de realização e crescimento. Saiba que estarei sempre ao seu lado, torcendo pela sua jornada e pelo seu bem-estar", disse.

Para Virginia, Poliana também desejou o melhor:

"Para minha ex-nora, desejo de coração tudo de melhor nesta vida! Que a vida a presenteie com alegrias, realizações e paz. Que ela siga em frente com muita luz, independentemente do caminho que escolher. No mais, a rivalidade é criada por vocês!", disse a influenciadora.