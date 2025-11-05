Instagram João Guilherme exibe corpo malhado em dump no Instagram

O ator e cantor João Guilherme compartilhou nesta quarta-feira (5) uma sequência de fotos no Instagram mostrando momentos recentes de sua rotina. As imagens incluem registros na academia, dia de praia e passeios no Rio de Janeiro.

O artista de 23 anos aparece na primeira foto fazendo uma selfie no espelho da academia. Sem camisa, exibe o abdômen trincado e o peitoral definido. Em seguida, mostra um clique feito na praia de São Conrado, na zona sul do Rio, durante um dia de lazer que contou com a presença de Bruna Marquezine, sua ex-namorada.





Embora Bruna não apareça na imagem publicada, paparazzi registraram os dois juntos no local. O encontro aumentaram os rumores sobre a reaproximação dos artistas, vistos em diversos eventos nos últimos meses.

O carrossel ainda traz João Guilherme bebendo café em uma livraria, curtindo um restaurante japonês, assistindo a uma orquestra sinfônica e exibindo um novo visual, com bigode e cavanhaque mais marcados.

Nos comentários, famosos reagiram às fotos. A apresentadora Maisa , amiga próxima do ator, escreveu: “Flexin”. Ele respondeu com bom humor: “Ansioso pro nosso almoço”.

Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, deixou um emoji de corações nos olhos, enquanto a influenciadora Yá Burihan comentou “Te amo”. O cantor Gaab também elogiou a boa forma do amigo e brincou: “Ele faz a flexão dele”.