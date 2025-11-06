Instagram Carolina Dieckmmann é barrada em condomínio após mudança de visual

Carolina Dieckmmann mudou o visual e apareceu morena na última quarta-feira (5). A atriz, de 47 anos, abandonou o loiro que usava para interpretar Leila no remake de Vale Tudo, que terminou em outubro. A transformação causou um imprevisto: ela foi barrada na entrada de um prédio por falha no reconhecimento facial.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da atriz, que riu da situação. O sistema de identificação do edifício não reconheceu a nova aparência de Carolina.

“Absolute barrada… Passagem negada por motivos de: a máquina que me fotografou na entrada, não me reconheceu na saída. Que tal?”, escreveu Carolina na legenda do vídeo.





Mudança de visual

A artista apresentou nesta quarta-feira (5) um novo visual desenvolvido especialmente para ela. A atriz adotou um tom de castanho iluminado, batizado de Light Brown. A cor foi desenvolvida por Anderson Couto, em uma campanha publicitária divulgada no Instagram da atriz. A coloração traz nuances douradas e aspecto natural.

Carolina já passou por transformações marcantes ao longo da carreira. Uma das mais lembradas foi quando raspou o cabelo para interpretar Camila em "Laços de Família".