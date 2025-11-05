Instagram Caroline Dieckmman abandona loiro e surge irreconhecível: "Natural"

Carolina Dieckmmann apresentou nesta quarta-feira (5) um novo visual desenvolvido especialmente para ela. A atriz adotou um tom de castanho iluminado, batizado de Light Brown. A cor foi desenvolvida por Anderson Couto, em uma campanha publicitária divulgada no Instagram da atriz.

A coloração traz nuances douradas e aspecto natural.

Conhecida por se entregar totalmente às personagens, Carolina já passou por transformações marcantes ao longo da carreira. Uma das mais lembradas foi quando raspou o cabelo para interpretar Camila em "Laços de Família".

Nos comentários, os seguidores opinaram sobre a troca de coloração do cabelo da global. Uma pessoa escreveu: "Conseguiu ficar mais linda". Outra acrescentou: "Te rejuvenesceu absurdamente ❤️❤️ amei". Uma terceira diz: "Já queremos uma personagem com esse look babado 😍❤️".