Reprodução/ Instagram @pasquim Marcos Pasquim se despede da mãe, Sueli Ferreira

Em meio às gravações de "Dona de Mim", atual narrativa das sete da Rede Globo, Marcos Pasquim precisou lidar com o luto da perda da mãe, Sueli Ferreira. A morte da matriarca foi divulgada nesta quarta-feira (5) e é esperado que o intérprete se afaste temporariamente das filmagens.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,3 milhões de seguidores, o artista anunciou o falecimento com uma homenagem póstuma. Ele ainda resgatou um clique no qual aparece abraçado com Sueli.





No texto, Pasquim aproveitou para agradecer a mãe por todos os momentos que passaram juntos desde que ele nasceu. "Hoje me despeço da minha mãe. Levo comigo tudo o que aprendi com ela", começou o galã global.

"O amor, a força e o cuidado que deixaram marcas em quem teve a sorte de tê-la por perto. Obrigada por tudo, mãe. Vai em paz… teu amor fica comigo para sempre", finalizou ele na rede social de Mark Zuckerberg.

Nos comentários, além dos fãs, ele foi apoiado por celebridades da classe artística. "Sinto muito queridos! Força para vocês! Que os amigos de luz façam uma linda passagem com a querida Sueli", disse Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxa Meneghel.

Uma das colegas de profissão de Marcos, a atriz Juliana Martins, que interpreta Patrícia na atual narrativa das sete da Rede Globo, também se solidarizou com a perda do ator. "Pasquim, meu querido, sinto muito. Um beijo com muito carinho", declarou.



Trabalho

Em "Dona de Mim", Marcos Pasquim dá vida ao advogado Ricardo. O papel é um dos centrais do núcleo de antagonistas. Nos últimos capítulos, o personagem sofreu um acidente provocado pelo vilão Jaques (Marcello Novaes) e está em coma.

Ao que tudo indica, Ricardo deve acordar em breve para chantagear o irmão de Abel (Tony Ramos). A novela, escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Allan Fiterman, deve terminar em janeiro, sendo substituída por "Coração Acelerado".