Reprodução/Divulgação/Globo José de Abreu gera repercussão ao dizer que não conhece Maisa Silva

O ator José de Abreu voltou a movimentar as redes sociais neste sábado (1°) ao comentar uma publicação que destacava a popularidade de Maisa Silva entre os brasileiros. A postagem em questão compartilhava uma suposta pesquisa segundo a qual 96% da população conheceria a atriz e apresentadora. Não há dados oficiais que confirmem essa informação.

No X (antigo Twitter), José de Abreu, de 79 anos, respondeu de forma bem-humorada, assumindo que fazia parte do pequeno grupo que não conhecia Maisa.

"Faço parte dos 4%..." , escreveu.

O comentário rapidamente se espalhou entre internautas, que reagiram com surpresa e brincadeiras.

Alguns seguidores brincaram: " Agora você faz parte dos 96%" , enquanto outros questionaram: "Como assim, Zé? Tu não conhece a piveta que aloprava o Silvio Santos e exalava carisma?".

Apesar da reação do público, é importante lembrar que José de Abreu e Maisa Silva já trabalharam na mesma emissora. Em 2025, Maisa interpretou a vilã Bia na novela das seis "Garota do Momento", que terminou em junho, enquanto Zé esteve no elenco da novela das sete "Volta por Cima", encerrada em abril.

Nos comentários da postagem, os internautas se dividiram entre acreditar que o ator realmente desconhecia a artista e perceber que ele estava apenas fazendo uma brincadeira.

"Não é possível que vocês não entenderam que ele está zoando", comentou um usuário.

"Ele fingindo que não conhece ela", acrescentou outro.