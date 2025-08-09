Reprodução: SBT Primeira versão do Aqui Agora

O SBT voltou com o Aqui Agora, a atração comandada por Geraldo Luís, Dani Brandi e Marcos Pagetti. O jornalístico popular que fez muito sucesso nos anos 1990 e que ficou no ar durante 1991 e 1997, e depois, uma versão em 2008, voltou a tela da emissora.

Confira alguns nomes que fizeram sucesso em 1990:

Christina Rocha

Reprodução: SBT Christina Rocha no Aqui Agora





A apresentadora, que já foi cunhada de Silvio Santos(1930-2025) e atualmente comanda o Casos de Família na emissora, chegou a apresentar a atração em 1990, sendo reconhecida como um dos principais nomes do Aqui Agora.





César Tralli

Reprodução: SBT César Tralli no Aqui Agora





O apresentador atualmente com 54 anos, fez parte da primeira equipe do Aqui Agora, e a partir do ano de 1993, migrou para a TV Globo. Hoje, ele é um dos principais nomes da emissora carioca.

Wagner Montes

Reprodução: SBT Wagner Montes no Aqui Agora





Além de ter sido jurado do Programa Silvio Santos , Wagner Montes(1954-2019) também foi repórter da atração jornalística. No programa, Wagner percorria todos os cantos no mundo da notícia.

Em 2015, na Record, chegou a trabalhar no Balanço Geral RJ e Cidade Alerta RJ . O apresentador morreu aos 64 anos acometido por uma infecção urinária após ter sofrido um infarto em 2018.

Gil Gomes

Reprodução: SBT Gil Gomes comanda o Aqui Agora





As reportagens ganhavam um tom misterioso com a voz do apresentador. Ele se consagrou nacionalmente como repórter policial do Aqui Agora . Em 2005, foi diagnosticado com Mal de Parkinson.

Gil morreu em 16 de outubro de 2018, aos 78 anos, após se sentir mal em casa. Ele também lutou contra um câncer no fígado.

Nelson Rubens

Reprodução: SBT Nelson Rubens no Aqui Agora





Hoje, uma das maiores estrelas da RedeTV!, o apresentador Nelson Rubens era responsável pelo bloco de fofocas e bombas no Aqui Agora . Nelson mostrava tudo o que acontecia no mundo das celebridades e na TV, já naquela época.

Celso Russomano

Reprodução: SBT Celso Russomano no Aqui Agora





































Celso Russomano também foi repórter do jornal popular do SBT. Na atração, o jornalista já mediava reclamações de consumidores que se sentiam lesados por empresas de vários setores. Hoje, o Russomano é Deputado Federal por São Paulo e está no sétimo mandato.

Maguila

Reprodução: SBT Maguila no Aqui Agora





Maguila foi o comentarista irônico em assuntos de economia no Aqui Agora. Na atração, ele falava sobre os mais variados assuntos, dando sua opinião sobre qualquer tema. O famoso lutador campeão brasileiro e sul-americano de boxe, campeão das Américas, faleceu em 24 de outubro de 2024, aos 66 anos.