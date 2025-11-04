Instagram/TV Globo Ator acusa Agatha Moreira de rasteira: "Me deu depressão"

O ator Pablo Moraes fez acusações contra Agatha Moreira durante uma live nas redes sociais nesta terça-feira (4). Ele afirmou que a atriz teria articulado sua saída da novela " Mania de Você ", exibida pela Globo, e disse que o episódio provocou uma crise de depressão.

Pablo participou de produções da emissora nos últimos anos e afirmou que pretende acionar advogados para tratar do caso, além de buscar apoio da imprensa.

“ Agatha Moreira mentiu dentro da Globo, me tirou da novela ‘Mania de Você’ e colou o Nicolas Prattes. Ela fez o cara perder um filho ”, afirmou o ator, citando o aborto espontâneo sofrido por Sabrina Sato, esposa de Nicolas.

Pablo também relatou que a experiência o afetou emocionalmente e profissionalmente. “ A novela ia mal, a Globo teve prejuízo, me deu uma depressão e agora estou aqui falando isso porque eu vou voltar para o Brasil, vou acessar advogados, Justiça, o Leo Dias, vou fazer um estardalhaço, e a galera vai entender ”, completou.

O ator, que começou a carreira em novelas da Globo e já integrou o elenco de "Malhação", afirmou que vive fora do Brasil e deve retornar em breve para resolver questões jurídicas.

O iG Gente tentou contato com a equipe de Agatha Moreira, mas até o momento não recebeu um retorno.

