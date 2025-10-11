Reprodução/Instagram Agatha Moreira

Agatha Moreira aproveitou a folga na agenda para viajar com o namorado Rodrigo Simas. A atriz escolheu Chapada dos Veadeiros, em Goiás, como destino do descanso na companhia também de amigos.



Em foto compartilhada nos Stories de seu Instagram, ela aparece renovando o bronzeado de topless. Ela registrou o momento e postou nas redes sociais.

Na imagem, a artista aparece desfrutando de um momento relaxante ao lado de Simas em meio à natureza.

Reprodução/Instagram Agatha Moreira e Rodrigo Simas





Recentemente, o casal curtiu uma viagem para Sardenha, Ilha da Itália. Agatha, inclusive, compartilhou alguns registros em que apareceram aproveitando passeios de barco, além de momentos com amigos e aventuras de caiaque nas águas cristalinas da região.

Na ocasião, eles ganharam uma enxurrada de elogios. "Tudo lindo", postou o ator Sergio Marone. "Lindos ❤️❤️🔥👏", elogiou Felipe Simas. "Casal lindo!", postou um terceiro.