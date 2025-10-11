Agatha Moreira
Reprodução/Instagram
Agatha Moreira

Agatha Moreira aproveitou a folga na agenda para viajar com o namorado Rodrigo Simas. A atriz escolheu Chapada dos Veadeiros, em Goiás, como destino do descanso na companhia também de amigos.

Em foto compartilhada nos Stories de seu Instagram, ela aparece renovando o bronzeado de topless. Ela registrou o momento e postou nas redes sociais.

Na imagem, a artista aparece desfrutando de um momento relaxante ao lado de Simas em meio à natureza.

undefined
Reprodução/Instagram

Agatha Moreira e Rodrigo Simas


Recentemente, o casal curtiu uma viagem para Sardenha, Ilha da Itália. Agatha, inclusive, compartilhou alguns registros em que apareceram aproveitando passeios de barco, além de momentos com amigos e aventuras de caiaque nas águas cristalinas da região.

Na ocasião, eles ganharam uma enxurrada de elogios. "Tudo lindo", postou o ator Sergio Marone. "Lindos ❤️❤️🔥👏", elogiou Felipe Simas. "Casal lindo!", postou um terceiro.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-10-11/agatha-moreira-faz-topless-em-dia-de-sol-na-cachoeira-em-goias.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes