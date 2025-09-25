Reprodução/Internet Mania de Você concorre ao Emmy Internacional de melhor novela

A novela Mania de Você (2024), escrita por João Emanuel Carneiro, foi indicada ao Emmy Internacional na categoria de melhor telenovela. A lista com os indicados foi divulgada nesta quinta-feira (25), e o folhetim da Globo concorre com três produções estrangeiras: Deha, da Turquia; Regreso a Las Sabinas e Valle Salvaje, ambas da Espanha.

Massacrada pela crítica especializada e metralhada pelos telespectadores, Mania de Você terminou como o maior fracasso de toda a história do principal horário de teledramaturgia da televisão brasileira. Ao decorrer de seus 173 capítulos, Mania de Você registrou uma média de apenas 21,2 pontos na Grande São Paulo.



Indicações

O Brasil foi indicado no Emmy Internacional pelo documentário Herchcovitch: Exposto, da Mood Hunter. O Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados, da Record, também foi nomeado. O documentário O Prazer é Meu, da Amana Cine, representa o país em Melhor Documentário.

Na categoria Notícias, a reportagem sobre El Salvador do Fantástico foi indicada e Bora, O Pódio É Nosso está em Kids, Factual e Entretenimento. A animação Lupi e Baduki, da Flamma, Elo e Birdo, disputa a categoria Kids: Animação. Já em Kids: Live-Action, o Brasil concorre com Luz.