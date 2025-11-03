Instagram Morre Lô Borges, ícone do Clube da Esquina e gênio da MPB

O cantor e compositor Lô Borges, um dos maiores nomes da música popular brasileira e símbolo do movimento Clube da Esquina, morreu neste domingo (02), aos 73 anos, em Belo Horizonte em decorrência de falência múltipla de órgãos. A informação foi confirmada ao iG Gente pelo hospital Unimed, onde o artista estava internado.

"A Unimed-BH se solidariza com a família, amigos e fãs pela irreparável perda para a música brasileira," dizia o comunicado.

O artista estava internado há dias após sofrer uma intoxicação medicamentosa e passou por uma traqueostomia no último fim de semana.

Nascido em Belo Horizonte em 1952, Lô Borges foi um dos fundadores do Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes e outros artistas mineiros. O movimento marcou a música brasileira nos anos 1970 ao unir rock, jazz, bossa nova e sons regionais em uma linguagem poética e inovadora.

O álbum Clube da Esquina (1972), gravado em parceria com Milton Nascimento, é considerado uma das obras mais importantes da MPB. O disco inclui clássicos como "O Trem Azul" e "Tudo Que Você Podia Ser".

Entre as composições mais marcantes de Lô estão também "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo" e "Nada Será Como Antes". As canções foram regravadas por grandes nomes da música, como Elis Regina, Tom Jobim, Flávio Venturini, Beto Guedes, 14 Bis, Skank e Nando Reis.

Mesmo após o auge do movimento, Lô Borges manteve uma carreira consistente e criativa. Nos últimos anos, lançou os discos "Chama Viva e Não Me Espere na Estação". Antes da internação, o artista estava em turnê ao lado de Beto Guedes com o espetáculo Esquina & Canções, que celebrava a amizade e a parceria musical dos dois músicos mineiros.

Em entrevistas recentes, Lô revelou que vivia um momento de intensa produção. “ Tenho produzido mais agora do que quando era garoto ”, afirmou em uma de suas últimas conversas com a imprensa.