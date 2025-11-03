Instagram Alexandra Saint Mleux e Charles Leclerc

O piloto de Formula 1 Charles Leclerc, da Ferrari, anunciou no último domingo (2) o noivado com a influenciadora francesa Alexandra Saint Mleux, considerada como uma das it-girls mais comentadas do momento.



Nascida em Mônaco, a influenciadora de 24 anos conquistou milhões de seguidores nas redes sociais com seu estilo elegante, olhar artístico e presença discreta, sendo formada em História da Arte pela École du Louvre.

Metade mexicana, a criadora de conteúdo ganhou destaque ao lançar o projeto Corazones Unidos, iniciativa voltada à educação e ao acesso à arte em comunidades vulneráveis do México. A influenciadora contou à Elle México que usa sua visibilidade para “ gerar um impacto real ”.

“ Se a gente recebe atenção, pode usar essa plataforma para algo positivo ou para dar visibilidade a algo que apaixone ”, afirmou.

Alexandra acredita que ser uma it-girl vai além de roupas ou fotos em redes sociais. “ Retribuir, visibilizar causas importantes que tocam o coração e tentar gerar um impacto positivo — isso é o que deveria significar ser uma it-girl ”, disse na entrevista. Ela explicou que o projeto nasceu do desejo de devolver um pouco da sorte que teve. “ Até o gesto mais pequeno pode mudar o dia ou o futuro de alguém. Ajudar nutre minha alma .”

A influenciadora também explicou o papel da arte e da cultura na transformação de vidas. “ Os livros e materiais são essenciais, mas educação é muito mais que isso. Queremos abrir portas à música, ao arte e à criatividade, porque nem todas as crianças têm esse acesso ”, completou.

Alexandra também se tornou referência no mundo fashion. Com passagens por casas de moda como Fendi, Gucci, Nina Ricci e Saint Laurent, ela já estrelou campanhas de grandes marcas e foi rosto da linha de beleza Rhode, criada por Hailey Bieber.

Romance com Charles Leclerc

Apesar da vida pública, Alexandra mantém um perfil discreto. Ela começou a namorar o piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc em 2023. O casal foi visto pela primeira vez durante a Semana de Moda de Paris, mas só confirmou o relacionamento meses depois, durante o GP de Mônaco.

Desde então, os dois passaram a compartilhar momentos juntos nas redes, sempre acompanhados do cachorro Leo, adotado no ano seguinte. A influenciadora costuma acompanhar o piloto em corridas e eventos internacionais.

No último domingo, Leclerc anunciou o noivado com Alexandra. O pedido foi feito de maneira inusitada: uma mensagem gravada no pingente dourado da coleira de Leo, o cachorro do casal. “ Quer se casar comigo? ”, dizia o bilhete. O momento romântico teve pétalas de rosa formando um coração e um anel de diamantes.

Alexandra reagiu com emoção e publicou fotos do pedido. “ Sim, mil vezes sim ”, escreveu.



