Reprodução Instagram @luapio/ @tomaszewsk Luana Piovani; Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella

Luana Piovani, de 49 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para se pronunciar Dado Dolabella, além de aproveitar a ocasião para criticar a atual namorada dele, Marcela Tomaszewski, bem como duas famosas: a cantora Wanessa Camargo e a atriz Carolina Dieckmmann.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,6 milhões de seguidores, Piovani recompartilhou uma postagem na qual a companheira de Dolabella negava ter sido vítima de agressões físicas vindas dele.





"O inferno tem um lugar especial para essas monas machistas que só passam pano para desgraçado. Wanessa Camargo, Carolina Dieckmmann e essa outra que nem o nome sei [Marcela Tomaszewski]", escreveu Luana na web.

Entenda

Wanessa Camargo e Dado Dolabella tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Inicialmente, entre os anos de 2000 e 2004. Posteriormente, em 2022.

Após várias reconciliações e términos, encerram o romance neste ano, depois de Dado ter empurrado Luan Pereira ao vê-lo dançando com Wanessa. Em várias ocasiões, Luana Piovani criticou a filha de Zezé Di Camargo por ter retomado o namoro com Dolabella mesmo após a agressão sofrida por ela.

Já o embate entre Piovani e Carolina Dieckmmann se deu após Carolina dar uma entrevista na qual afirmava que teria agido diferente de Luana na ocasião em que foi agredida por Dado.

"No meu caso, isso não teria acontecido. Eu não provocaria meu namorado bêbado em uma boate. Também não brigaria em um local público. Simplesmente iria embora. Olha, não estou tomando partido. Só estou dizendo que minha atitude seria diferente", disse ela à jornalista Mônica Bérgamo, em 2008.