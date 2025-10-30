Vini Jr. publicou nesta quinta-feira (30) a primeira foto ao lado de Virginia Fonseca no feed do Instagram após o pedido de namoro. O registro, feito durante a festa de Halloween organizada pelo casal em Madri, também foi alvo de uma onda de comentários racistas direcionados ao jogador.
Entre os ataques, internautas escreveram frases como “ Tá mais bonito de máscara ”, “ Ainda bem que no Halloween colocou a máscara, iria assustar as crianças sem ela kkkk ”, além de usarem emojis de macaco e outros insultos.
Primeira foto juntos após o pedido de namoro
O carrossel publicado por Vini Jr. reuniu diversos momentos recentes, incluindo a imagem com Virginia. A influenciadora apareceu vestida de Cruella de Vil, enquanto o atleta da Seleção Brasileira e do Real Madrid usava uma fantasia de palhaço macabro. Virginia comentou o post com vários emojis de coração.
O casal assumiu o namoro na última terça-feira (28), em uma publicação conjunta no Instagram que mostrou o pedido feito pelo jogador. O romance foi oficializado após uma breve separação, motivada por prints de conversas de Vini com uma modelo. “ Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto ”, afirmou Virginia na época, ao contar que recebeu um buquê e um bilhete do atleta.
Além do clique romântico, o jogador compartilhou fotos antigas da infância e da época em que atuava pelo Flamengo. O post também coincidiu com a classificação do Flamengo para a final da Libertadores, após empate com o Racing, da Argentina.
Virginia, por sua vez, mostrou empolgação com a nova fase em Madri. Nesta quinta-feira (30), contou nos stories que está montando um guarda-roupa na cidade para evitar carregar muitas malas. “ Vim trazer as crianças no shopping para brincarem e vou aproveitar para comprar algumas coisas para deixar aqui em Madri ”, disse. “ Agora é bate-volta Brasil e Madri ”, completou, rindo.