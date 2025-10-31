Reprodução/ Instagram @virginia Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca, de 26 anos, usou as redes sociais na quinta-feira (30) para compartilhar os bastidores da expedição turística que faz ao lado de Vini Jr., jogador do Real Madrid. O casal tem curtido momentos de descanso em Mônaco.

"Registrando aqui esse dia especial em Mônaco", escreveu a influenciadora como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 53,6 milhões de seguidores. Os cliques ultrapassaram a marca de três milhões de curtidas.





O atleta deixou vários emojis de coração na publicação. Outros famosos também repercutiram a sequência de fotos publicada pela apresentadora do SBT. É o caso de Rafa Uccman, Gracyanne Barbosa, Tainá Militão, Brunna Gonçalves, entre outros.

Os fãs da empresária também repercutiram os registros românticos publicados por ela. "Cuida bem dela, Vini", pediu uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Eu ainda não consigo acreditar que a Vi realmente assumiu o romance", acrescentou outra.

"Que sejam felizes", desejou uma terceira. "Fofinhos", prosseguiu uma quarta. "Vou marcar meu namorado nessas fotos. Quem sabe ele se toca e me leva para viajar", ironizou uma quinta. "Uma foto mais linda que a outra", opinou uma sexta. "Maravilhosos", finalizou uma sétima.

Saiba mais

Virginia se separou de Zé Felipe em maio deste ano. O ex-casal teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Nos últimos meses, a apresentadora do SBT passou a ser alvo de especulações de affair com Vini por conta das constantes idas dela à Madri.

Os dois confirmaram o affair em outubro, mas encerraram logo nos primeiros dias do mês, quando Day Magalhães expôs uma traição do atleta, que se desculpou após o episódio. Virginia e Vini decidiram reatar e assumiram a reconciliação nesta semana.