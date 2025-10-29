Virginia Fonseca revela com quem ficou após separação
Virginia Fonseca  se tornou a terceira mulher brasileira mais seguida do Instagram nesta quarta-feira (29). A influenciadora atingiu 53,6 milhões de seguidores, ultrapassando Larissa Manoela, que tem 53,4 milhões. O aumento no número de seguidores ocorre após a confirmação do namoro com o jogador Vinicius Jr., astro do Real Madrid.

O relacionamento foi assumido nesta terça-feira (28) com uma publicação conjunta no Instagram, que ultrapassou milhões de curtidas em poucas horas.

Com o novo marco, Virginia fica atrás apenas de Anitta  e  Tatá Werneck entre as mulheres brasileiras mais seguidas da plataforma. No ranking geral nacional, ela ocupa a oitava colocação, atrás de nomes como Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Whindersson Nunes, Marcelo e Vinicius Jr.

O namoro, revelado cinco meses após o fim do casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe. A foto romântica que Vini Jr. publicou para oficializar o romance com Virginia viralizou nas redes sociais. A postagem, feita de forma compartilhada com a influenciadora, ultrapassou a marca de onze milhões de curtidas.

A marca expressiva foi alcançada em menos de 24 horas. O clique foi feito no Instagram, plataforma de interação virtual na qual o jogador, do time Real Madrid, soma 56,7 milhões de seguidores.

A repercussão do relacionamento fez com que internautas comparassem Virginia e Vinicius Jr. a Pelé e Xuxa, casal que marcou os anos 1980. A comparação viralizou nas redes sociais, com muitos chamando os dois de “Pelé e Xuxa da nova geração”.

