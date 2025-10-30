Reprodução/Portal iG/Instagram/@renatoaragao Nizo Neto faz revelação sobre Renato Aragão





















O ator e comediante Nizo Neto, filho do humorista Chico Anysio, revelou em um podcast que Renato Aragão, conhecido em todo o país como Didi, é exigente e gosta de ser tratado como "Dr." pelos funcionários.

Em entrevista ao Plugado Podcast, o ator contou que Chico Anysio (1931-2012) morava no mesmo condomínio que Renato Aragão e confirmou os boatos da mídia de que o humorista não gostava de ser chamado de Didi.

"Ele morava no mesmo condomínio do meu pai e ele não gosta de ser chamado de Didi, tem que ser Dr. Renato. Porque ele é advogado, doutor Renato, enfim... Ele cria caso mesmo com isso", revelou Neto.

O filho de Chico Anysio ainda contou sobre uma situação que chegou a presenciar com o ex-contratado da Globo.





"E aí teve um dia que o carro dele amanheceu com o pneu baixo e ele ligou para a portaria e falou: ‘Podia mandar alguém aqui para trocar meu pneu.’ Imagina, nem responderam. 'Troca lá teu pneu'", frisou.

Por fim, Nizo Neto revelou que o 'Didi' não tinha a simpatia dos funcionários do condomínio onde residia.

"Alguma coisa ele fez para não ter a simpatia dos funcionários ali, né. E quando pega nos funcionários, no pessoal que pega no pesado, tem coisa", frisou.

Renato Aragão já falou sobre o "boato"

Em entrevista, o humorista Renato Aragão já comentou sobre os boatos de que não gosta de ser chamado de Didi. Ele definiu como uma "mentira deslavada" as notícias que diziam que ele repreendia quem usasse o nome do personagem para se referir a ele no dia a dia, pedindo para que o chamassem de "Doutor Renato".

"Como é que eu não gostaria de ser chamado de Didi? Um personagem que eu criei, a quem eu dei vida, que desde meus primeiros textos está presente... Como é possível que eu não goste? Quem inventou uma coisa dessas? É a tal da fake news, uma mentira deslavada que, agora com a internet, acaba se espalhando muito rápido", disse ao jornal O Globo, em 2024.

"Nunca disse que gostaria de ser chamado de Doutor Renato. É mentira. Meu nome é Renato e eu adoro ser chamado de Didi. Sempre vou amar o Didi Mocó Sonrisépio Colesterol Novalgino Mufumbo. Somos tão intrinsecamente ligados que, muitas vezes, eu não sei onde começa o Didi e termina o Renato, ou vice-versa", finalizou na época.