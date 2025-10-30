Reprodução/Internet Lucas Rocha disse que Cláudio Castro lidera o Comando Vermelho

Lucas Rocha, apresentador do Tribuna da Massa, deu sinais claros de que não tem a mínima ideia do que está acontecendo no Brasil. Durante a edição de quarta-feira (29) do telejornal exibido na Rede Massa, afiliada do SBT em Curitiba, o jornalista afirmou que Cláudio Castro — o governador do Rio de Janeiro — é um dos comandantes do Comando Vermelho.

Desinformado, Lucas Rocha protagonizou um discurso inflamado contra o político durante a retransmissão de parte do Alô Você, exibido no SBT de São Paulo, e não se desculpou pela confusão. “É totalmente triste, totalmente lamentável, esse regime de medo que a gente vive no Rio de Janeiro", começou.

"O Castro, o Cláudio Castro, assassino terrorista, que os próprios moradores estão levantando essa faixa, é o comandante lá do Comando Vermelho, do CV. Ele deveria se entregar se tivesse um pingo de honra”, afirmou Lucas Rocha, que continuou com a cobertura da megaoperação como se não tivesse dito que o governador do Rio de Janeiro lidera uma das maiores facções criminosas do país.

Não se desculpou

A Rede Massa, que é a emissora vice-líder de audiência em Curitiba, não pediu desculpas a Cláudio Castro pelo comentário de Lucas Rocha, que também não fez uma errata no Tribuna da Massa de quarta e quinta-feira (30). O SBT de São Paulo, que produz o jornalístico Alô Você, foi procurado pela reportagem da coluna e não se manifestou até o momento da publicação deste texto.